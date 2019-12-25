На КАД из-за размытого грунта ограничили скоростной режим до вечера

На месте уже работают специалисты, которые планируют завершить ремонт участка к 18:00 вечера.

Во вторник, 3 августа, на 70 км внутреннего кольца КАД ограничили скоростной режим из-за размыва грунта. Об этом сообщили в пресс-службе "Упрдор Северо-Запад".

Как рассказали в учреждении, это произошло из-за сильного ливня, который начался еще в понедельник. На данный момент участок огорожен дорожными знаками, также ввели ограничение по скорости. Сообщается, что на месте уже работают специалисты, которые планируют завершить ремонт участка к 18:00 вечера.

Недавно мы писали, что работы на КАД в районе Дачного проспекта перенесли на сутки из-за дождя..Движение будет полностью перекрыто. Новые даты: с 21:00 3-го августа до 06:00 4-го августа и с 21:00 4-го августа до 21:00 5-го августа.

Ранее Piter.tv сообщал, что ночной ливень затопил третью очередь ЖК "Английская миля". До приезда спасателей местные жители пытались самостоятельно заплатать дыры в трубах.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Костя Смирнов