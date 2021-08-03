Пожар в квартире на Дачном тушили 17 спасателей

Сведения о пострадавших уточняются.

В ночь на 3 августа, около 1:40 на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в Кировском районе. Уточняется, что возгорание заметили в квартире дома №3к1.

В пресс-службе отметили, что выгорела квартира общей площадью 30 "квадратов". В 2:26 часа ночи огонь локализовали. Достоверной информации о пострадавших пока нет. Петербуржцы поделились в соцсетях, что пострадали девушка и мужчина.

Судя по видео, которыми поделились очевидцы, сосед пытался вытащить девушку из окна горящей квартиры на девятом этаже с помощью веревки. В какой-то момент из окна вырвались языки пламени.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

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