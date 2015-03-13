Что произошло в Петербурге 16 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал все главные события и происшествия пятницы.

Пропустили все новости? Было некогда узнать, что случилось в Петербурге в пятницу, 16 апреля? Piter.TV сделал подборку самых главных новостей дня.

Акционер "Невской мануфактуры" подтвердил намерение отреставрировать сгоревшее здание

Алексей Устаев пообещал возродить сгоревшую фабрику в соответствии с ее историческим обликом, а также выделить деньги на восстановление здания. За концепцией работ акционер обратился к архитектурной мастерской "Студия 44", проект уже представили на общественных слушаниях. Есть риск, что остатки стен фабрики будут ненадежной основой для новых сооружений – от фабрики осталась только кирпичная "коробка", практически все конструкции обрушились, территория представляет собой огромные завалы.

В Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19. По вкусу она будет напоминать ряженку.

Первой в мире вакциной в виде кисломолочного продукта занимается Институт экспериментальной медицины. Известно, что на мукозальную вакцину будут формироваться иммуноглобулины А (IgA), тогда как на инъекционную вакцину образуются иммуноглобулины иного класса. Доклинические исследования продукта, начавшиеся около года назад, планируют завершить до конца года. На оставшиеся исследования необходимо порядка 220 миллионов рублей.

Тем временем, в Петербурге резко снизилось число выздоравливающих от коронавируса людей.

На набережной канала Грибоедова забор упал на машины и людей

Неприятность произошла у дома №7, окруженного строительными лесами по первому этажу. В момент падения металлолиста по пешеходной галерее шли люди, они оказались укрыты конструкцией. Также под забор попали семь припаркованных рядом автомобилей. Предварительно, случившееся обошлось без пострадавших, однако официальных данных на этот счет пока нет. Упавшую конструкцию оперативно разобрали.

В ЗакСе предложили брать налоги с уличных музыкантов. Депутаты полагают, что артисты могут платить налоги как самозанятые.

На заседании ЗакСобрания прозвучали также идеи создания портала для приёма заявок на уличные выступления и взятия арендной платы с музыкантов, выступающих со звукоусилителями – за использование электричества. Кроме того, депутаты предложили Смольному определить непригодные для уличных выступлений локации и ограничить список разрешенных к использованию на улицах музыкальных инструментов. Пока неизвестно, какие из поправок в законопроект об уличных музыкантах в итоге вступят в силу.

На перекрестке Глухоозерского шоссе и Обводного канала произошло ДТП с мотоциклом

Молодой человек потерял управление и вылетел на дорогу. Автомобили участниками аварии не стали, поэтому пострадал в ДТП только мотоциклист. Известно, что мужчина получил закрытый перелом и вывих плеча, множество ушибов и закрытую травму живота. Мотоциклиста госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

Застройщик опроверг снос исторического здания на проспекте Бакунина, 33, за которое борются петербуржцы

Компания ГК "ПСК" заявила, что строительная техника приехала к дому не для сноса, а для строительства детсада на примыкающему к участку под зданием территории, Синопской набережной, 30. Однако снос историческому зданию всё же грозит: застройщик, уверенный в том, что здание построили после революции, намерен доказать этот факт. Дореволюционные постройки в Петербурге имеют ценность, в отличие от своих позднее появившихся "коллег". Активисты заверяют, что застройщик руководствовался ошибочной датой постройки. Суд пока запретил снос здания.

На реки и каналы Петербурга вернулись прогулочные катера. Петербуржцы по ним явно соскучились – свободных мест на лодочках почти нет.

Начавшийся сезон навигации в городе дал старт не только разводкам мостов, но и работе прогулочных катеров. Наш корреспондент заметил в центре Петербурга первые туристические судна.

С 15 апреля начали работу причалы у дома №34 по набережной Макарова, у дома №106 по проспекту Обуховской обороны, у дома №12 по Южной дороге. Доступны и спуски на Арсенальной, Петроградской, Синопской, Свердловской и Смольной набережных. К 1 маю откроются еще причалы "Адмиралтейство", "Медный всадник" и "Петропавловская крепость", оставшиеся заработают с 8 мая.

В Химическом переулке тушили сложный пожар – у дома №8 вспыхнула четырехметровая башня из деревянных поддонов

Пожару присвоили ранг 1БИС, черный дым от горящих 300 квадратных метров заметили даже из соседних районов. Как выяснилось, внутри поддонов находилась установка по переработке древесины. Тушение пожара осложнялось риском переброса пламени на соседние здания из-за сильного ветра. Вспыхнуть мог и цех по производству опилок. Пока сведения о пострадавших в пожаре не поступали.

В завершение подборки – о погоде на выходные. Синоптик пообещал одинаково солнечную и малооблачную погоду в субботу и воскресенье. Ночью температура составит +3 градуса, днем в выходные в городе будет до +15.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / Илья Козин, Денис Иванов