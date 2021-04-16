Как выглядит набережная канала Грибоедова после обрушения строительного забора

Рабочие разбирают конструкции, которые обрушились у дома №7 на набережной канала Грибоедова. Корреспондент Piter.TV заснял, что происходит сейчас на месте.
Деревянные и металлические конструкции накрыли собой машины. Также в момент обрушения на пешеходной галерее находились люди. Карет "скорой помощи" замечено не было. На место едут представители администрации Центрального района и ЖКС. Также уже работают сотрудники МЧС.
По информации источника Piter.TV, забор упал на 7 машин. Леса располагались на уровне первого этажа протяженностью 60 метров.
Напомним, утром 16 апреля на набережной канала Грибоедова обрушился строительный забор. Момент попал на видео.
Дом №7 — объект культурного наследия "Служебный корпус", комплекс Придворного конюшенного ведомства. Также там располагается Институт управления пищевых технологий.
Видео и фото: Piter.TV
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