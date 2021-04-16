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Как выглядит набережная канала Грибоедова после обрушения строительного забора

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На данный момент конструкцию почти полностью разобрали.

Рабочие разбирают конструкции, которые обрушились у дома №7 на набережной канала Грибоедова. Корреспондент Piter.TV заснял, что происходит сейчас на месте.

Деревянные и металлические конструкции накрыли собой машины. Также в момент обрушения на пешеходной галерее находились люди. Карет "скорой помощи" замечено не было. На место едут представители администрации Центрального района и ЖКС. Также уже работают сотрудники МЧС.

По информации источника Piter.TV, забор упал на 7 машин. Леса располагались на уровне первого этажа протяженностью 60 метров. 

Напомним, утром 16 апреля на набережной канала Грибоедова обрушился строительный забор. Момент попал на видео. 

Дом №7 — объект культурного наследия "Служебный корпус", комплекс Придворного конюшенного ведомства. Также там располагается Институт управления пищевых технологий. 

Видео и фото: Piter.TV

Теги: конструкция, набережная канала грибоедова, обрушение
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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