Видео: забор упал на машины и людей на набережной канала Грибоедова

Вдоль набережной были установлены строительные леса.

Утром 16 апреля на набережной канала Грибоедова обрушился забор. В момент падения на пешеходной галерее находились люди, они оказались укрыты конструкцией. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" начали спорить о том, был ли на месте дорожный знак запрета парковки. Под упавшим забором также оказались машины, которые были припаркованы. Сведения о пострадавших уточняются.

Обрушение произошло у дома №7, передал корреспондент Piter.TV. Рабочие красили Служебный корпус Придворного конюшенного ведомства.

Также на набережной канала Грибоедова от дома 131 до Могилевского моста идет капитальный ремонт. Он завершится не позднее 15 октября 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Невской мануфактуре" образовались завалы размером с 2 этажа.

Видео и фото: Piter.TV