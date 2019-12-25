В Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Институт экспериментальной медицины в Петербурге разрабатывает съедобную вакцину от коронавируса. На вкус она будет похожа на ряженку. Об этом "РИА Новости" рассказал директор Института, профессор РАН Александр Дмитриев.
Доклинические исследования первой в мире вакцины в виде кисломолочного продукта планируют завершить до конца года. Они стартовали около года назад. Сроки зависят от финансирования, на завершение доклинических и начало клинических исследований необходимо 200-220 млн рублей.
На мукозальную вакцину будут формироваться иммуноглобулины А (IgA), то есть другого класса по сравнению с реакцией на инъекционную.
Ранее ИЭМ создавал вакцину против гриппа, пневмококка и стрептококка на основе прибиотиков.
На данный момент петербуржцы могут сделать вакцину препаратом "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". К конце весны также ожидается поставка "КовиВак".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- http://bit.do/cexs