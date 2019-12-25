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В Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
Сегодня, 9:26
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nadezhda_sib

В Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

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На вкус вакцину будет не отличить от кисломолочного продукта.

Институт экспериментальной медицины в Петербурге разрабатывает съедобную вакцину от коронавируса. На вкус она будет похожа на ряженку. Об этом "РИА Новости" рассказал директор Института, профессор РАН Александр Дмитриев.

Доклинические исследования первой в мире вакцины в виде кисломолочного продукта планируют завершить до конца года. Они стартовали около года назад. Сроки зависят от финансирования, на завершение доклинических и начало клинических исследований необходимо 200-220 млн рублей. 

На мукозальную вакцину будут формироваться иммуноглобулины А (IgA), то есть другого класса по сравнению с реакцией на инъекционную. 

Ранее ИЭМ создавал вакцину против гриппа, пневмококка и стрептококка на основе прибиотиков. 

На данный момент петербуржцы могут сделать вакцину препаратом "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". К конце весны также ожидается поставка "КовиВак". 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, исследования, мукозальная вакцина, наука
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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Мухин Алексей
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