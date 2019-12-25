Поставка третьей вакцины от COVID-19 "КовиВак" ожидается в конце весны

Вакцину зарегистрировали в феврале 2021 года.

Поставка третьей зарегистрированной в России вакцины от коронавируса "КовиВак" в Петербург ожидается в мае. На данный момент есть небольшие поставки, однако говорить о массовой вакцинации этим препаратом можно будет только к концу весны. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передал корреспондент Piter.TV.

"КовиВак" была произведена центром им. Чумакова. В Петербурге уже есть люди, которые сделали прививку этим препаратом, они рассказали о своих ощущениях.

Массовая вакцинация на данный момент проходит с препаратом "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По словам участников пресс-конференции, обе вакцины безопасны и эффективны. Со всеми противопоказаниями к вакцинам можно ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению. Выбрать одну из них можно в поликлинике, сейчас дефицита препаратов нет. За весь в период в Петербург поступило более 650 тыс. комплектов вакцины, из них 13 тыс. — "ЭпиВакКорона".

В комздраве надеялись, что вакцинация в Петербурге будет проходить в 2 раза активнее.

Фото: Piter.TV