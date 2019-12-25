Что испытывают привившиеся "КовиВаком" петербуржцы

Пока прививки с новой вакциной поставили не более трех десятков человек.

В Петербурге начали прививать людей новой вакциной от коронавируса "КовиВак". В отличие от "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" она создана по классической схеме на основе мертвого вируса внутри.

Пока прививки "КовиВака" в городе поставили не более трех десятков человек. Испытания новой вакцины проходят в Центре имени Чумакова РАН. Как сообщили "Фонтанке" участники вакцинирования, оплата составляет 70 тысяч рублей в течение пяти дней после первого визита и 10 тысяч рублей – после возвращения дневника самонаблюдения через полгода. При этом обязательна 2-недельная госпитализация.

По словам одной из участниц испытания, среди вакцинированных в основном горожане от 18 до 22 лет. Есть и несколько женщин старше 30 лет.

После "КовиВака" у одной из женщин болели руки, мышцы и место введения укола. У некоторых соседок по палате наблюдались головные боли. Около двух недель держалась температура в пределах от 37 до 38 градусов.

У одной из привитых обоняние стало работать избирательно. Неприятные запахи она замечает реже, при этом приятные чувствует отчетливее.

У другого участника испытания после первого компонента ничего не произошло. После второго – наблюдалась сонливость, вялость, "выворачивало" суставы в течение суток.

Ни один из тех, кто общался с журналистами, пока не сдавал тест на антитела.

Ранее петербуржцев предупредили о вероятности третьей волны коронавируса.

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