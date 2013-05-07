Застройщик опроверг снос здания на проспекте Бакунина

Активисты Центрального района хотят доказать, что дом №33 является историческим. Застройщик не согласен и ссылается на имеющиеся доказательства.

Пресс-служба компании-застройщика ГК "ПСК" опровергла информацию о сносе исторического здания на проспекте Бакунина, 33. В компании утверждают, что на самом деле ведется строительство детского саду на примыкающей к участке территории. Социальное учреждение появится по адресу Синопская набережная, 30.

Активисты, которые увидели технику у дома, посчитали, что это демонтаж, пояснили в пресс-службе. На самом деле на участке устраивают пост мойки колес, который включает в себя устройство приямка с бетонированием. По информации пресс-службы Госстройнадзора, детский сад будет рассчитан на 60 мест. Его построят до конца 2023 года.

Камеру на месте не установили, так как против этого выступили жители дома №35 по проспекту Бакунина, однако вскоре вопрос будет решен, и петербуржцы смогут наблюдать за ходом строительства.

Застройщик намерен доказать, что здание не является историческим.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания