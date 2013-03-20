В Петербурге сносят исторический дом на проспекте Бакунина вопреки определению суда

Снос проводят вопреки решению суда.

В четверг, 15 апреля, в центре города возобновились работы по сносу исторического здания на проспекте Бакунина. Компания ПСК получила разрешение, согласно которому на участке может появиться девятиэтажный жилой дом, однако после коллективного иска Куйбышевский районный суд приостановил работы.

Ковшами закапывают и вывозят со стройки исторические кирпичи с клеймами разных производителей XlX века. Также есть свидетельства, что из этих кирпичей прокладывают дорожки для удобства проведения этих варварских работ. пишут активисты паблика "Центральный район за комфортную среду обитания"

Подавая иск в суд, горожане утверждали, что ответчик руководствовался ошибочной датой постройки – 1950 год, однако здание построено до революции.

Чем завершится дело, пока не ясно.

Ранее мы писали, что урбанисты обсудили экологию и транспортные проблемы Петербурга.

Фото: vk.com/mytndvor; Piter.TV