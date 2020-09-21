Урбанисты обсудили экологию и транспортные проблемы Петербурга

В петербургской "Точке кипения" 10 апреля прошел второй "УрбанФест".

Свои идеи по развитию городской инфраструктуры представили дизайнеры, инженеры и урбанисты. Например, петербургские архитекторы разработали проект по защите биоразнообразия в Воронежской агломерации.

Мы определяем ценность этих экосистем, определяем угрозы, которые существуют, и нехватки, которые есть в городе: где не хватает природы, где ее много, но она находится под угрозой. Это такое руководство к действию для городской администрации, как им работать с природой в городе. Гавриил Малышев, инженер-архитектор

По словам исследователей, одна из основных проблем города на Неве – речной транспорт, топливо судов негативно влияет на состав воды.

Допускается и промывка нефтяных резервуаров с последующим сбросом воды в море, и помывка самих корабле. То есть это загрязнение воды отходами, прежде всего, на основе горюче-смазочных материалов. Павел Красильников, инженер Российского университета транспорта

В фестивале приняли участие муниципальные депутаты из Москвы, чтобы поделиться опытом развития городских проектов в столице. Они отметили, что российские города могут опираться на европейскую модель развития инфраструктуры

В Лондоне если ты хочешь что-то построить, ты должен получить разрешение у муниципалитета. Например, мы вам дадим разрешение на строительство, но вы 20% квартир отдадите под социальное жилье. Или мы разрешаем вам построить дом, пускай будет высотная застройка, но вокруг есть пустырь, и вы должны из него сделать сквер. Анастасия Ромашкевич, муниципальный депутат в Москве.

На предыдущем "УрбанФесте" в Петербурге обсудили проблемы развития велоинфраструктуры в городе.

Видео: Piter.tv