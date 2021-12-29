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Варламов не оценил качество уборки снега в Петербурге

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Блогер заявил, что город "много лет насилуют очень странными губернаторами".

Российский блогер-урбанист Илья Варламов прибыл в Петербург, чтобы узнать, как обстоят дела в Северной столице с уборкой снега. О своем визите он сообщил в Instagram в субботу, 22 января.

Как вы знаете, это самый красивый город, который много лет насилуют очень странными губернаторами...

Илья Варламов, урбанист

Ревизор заявил, что город напоминает единую декорацию для "Улицы разбитых фонарей". Как предполагает редакция Piter.tv, скоро на канале блогера выйдет выпуск про коммунальный коллапс в городе. 

Видео, фото: Инстаграм / Varlamov

Теги: варламов, коммунальщики, мусор в петербурге, смольный, уборка снега, урбанисты
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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