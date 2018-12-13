Итог работы петербуржского метро: в этом году установлен рекорд по перевозке пассажиров

Парк подвижного состава увеличился почти на 2 тысячи вагонов, количество пассажиров выросло до 743 миллионов человек.

Петербургский метрополитен подвёл итоги работы за год. Как выяснилось, в прошлом году сотрудники подземки установили рекорд по перевозке пассажиров . Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Подземка является основным звеном в городской инфраструктуре города и служит для жителей одним из основных способов передвижения по Петербургу. Так, за прошлый год удалось увеличить парк подвижного состава почти на 2 тысячи вагонов. Кроме того, в течение года в эксплуатацию отдали 13 шестивагонных составов для третьей линии и 8 восьмивагонных составов красного цвета для первой линии. Власти города выделили средства, и сотрудники метрополитена на четырех станциях установили камеры с системами интеллектуального видеонаблюдения.

Ранее Piter TV стало известно, что строительство станции метро "Путиловская" завершится в 2022 году. Сейчас будущую станцию готовят к проходке эскалаторного тоннеля.

Фото: m.my.mail.ru