На "УрбанФесте" в Петербурге обсудили проблемы развития велоинфраструктуры в городе

В каждом из залов были размещены стенды, на которых любой желающий мог предложить свою идею по улучшению инфраструктуры города.

Событие под названием "УрбанФест" состоялось в Петербурге 19 сентября. Основное мероприятие прошло в бизнес-кластере "Точка кипения" на проспекте Медиков 3, в основу его программы легли шесть тематических частей - "Транспортная система города", "Электротранспорт", "Велосипеды", "Территориальное планирование", "Инициативы и активизм" и "Дизайн".

Роспотребнадзор наложил определенные ограничения на проведение конференций. Организаторы размещали гостей и спикеров в шести залах с ограниченным числом мест, при этом некоторые выступавшие связывались с аудиторией с помощью дистанционных трансляций.

В каждом из залов были размещены стенды, на которых любой желающий мог предложить свою идею по улучшению инфраструктуры города – так, были высказаны мысли по достройке и внедрению электропандусов в старых жилых комплексах, некоторые гости заявили о необходимости создания правового регулирования электросамокатов и иного личного транспорта. На фестиваль обратила внимание одна из главных транспортных компаний города – "Горэлектротранс" – мероприятие посетил заместитель директора организации, который представил идею развития трамвайного сообщения в застраивающихся районах.

Отдельный сегмент события был посвящен проблемам и развитию велоинфраструктуры в городе. Он привлек внимание множества гостей.

Свои проекты представили ведущие инженеры-проектировщики, дизайнеры и представители шейрингового бизнеса. Например, среди участников были представители петербургских вузов, такие как Анастасия Бурова, магистр градостроительства НИУ ВШЭ, представившая идеи по застройке окраин города; Руслан Каврюков, гендиректор шеринговой компании "SmartBike".

Координатор ОД "Петербургское Велосообщество" Павел Хусу, чей доклад был вступительным, сообщил о попытках организации компенсировать транспортный застой в городе, вызванный пандемией, благодаря агитации за использование велосипедов среди горожан.

Сначала мы изучили международный опыт стран, которые до нас столкнулись с пандемией, и мы увидели, что изменилось транспортное поведение людей. Люди стали боятся общественного транспорта, избегать его и пересаживаться на автомобили, чаще стали заказывать такси. И мы разработали целую кампанию по популяризации велотранспорта в условиях карантина. К сожалению, эта концепция не была реализована в первую волну коронавируса прежде всего потому, что наши чиновники и бюрократическая система создавали ряд сложностей на пути ее реализации – сообщил Павел Хусу.

Вариант решения "велосипедного вопроса", вызванного недостатком велодорожек, озвучил ведущий инженер OTS Lab Дмитрий Баранов.

Наша исследовательская группа, учтя все возможные нюансы - торговые центры, транспортные развязки - смоделировала возможные пути, по которым могли бы проходить велодорожки, и создала карту будущих велосипедных маршрутов – заявил он.

Фестиваль завершился дискуссией со спикерами: гости могли задавать свои вопросы в свободном формате и обсудить вместе накопившиеся за время лекций вопросы. Координатор движения "Красивый Петербург" Валентина Соловьева прокомментировала ситуацию с хаотичным размещением велодорожек по городу.

Мое искреннее убеждение в том, что нужно развивать велоинфраструктуру по всему городу одновременно. Понятное дело, что в центре это делать проще, и власть обычно объясняет это так - мол, мы ведь предоставили вам возможность свободно кататься по некоторым участкам Невского, что вы ещё хотите? Когда мы обсуждали с Дмитрием вопрос развития маршрутов, мы сразу пришли к тому, что это не делается где-нибудь на одной улице, это должно происходить везде, где в этом есть необходимость – отметила Валентина.

Ранее Piter.tv обращал внимание на появляющиеся велодорожки в разных частях города, например, на Васильевском острове.

У Приморского парка Победы на Крестовском острове появилась экспериментальная велополоса. Невзирая на разметку, автомобилисты продолжают парковаться на выделенной полосе, преграждая проезд велосипедистам. На Парашютной улице на тротуаре нарисована нелегальная велодорожка. Она существует в Приморском районе уже несколько лет, недавно ее обновили. Кто нарисовал велодорожку, неизвестно, однако у местных жителей она пользуется популярностью.

Велодорожки в Петербурге все еще не объединены в единую сеть.

Видео: Piter.tv / Лев Кузнецов