На Васильевском острове появилась велосипедная дорожка: взгляд Piter.TV

Стоимость двух велополос на Большом проспекте составила 6 миллионов рублей.

На Васильевском острове появилась двухкилометровая велосипедная дорожка. Велосипедисты смогут проехать от 6-7 линий В.О. до Наличной улицы и обратно. Этот маршрут посчитали наиболее востребованным на острове.

На мой взгляд это удачное положение велополосы, потому что оно соединяет три точки притяжения людей. Это 6-7 пешеходные линии, рынок, где недавно открыли заведения общепита, и Севкабель – одна из точек притяжения не только Васильевского острова, но и всего центра города. Павел Хусу, руководитель "Петербургского велообщества"

Проект победил в рамках общественной инициативы "Твой бюджет". По мнению центра управления парковками, велодорожка поможет снизить количество ДТП.

Уменьшается количество аварий с участием велосипедистов. Так, на набережной Фонтанки после обустройства велополос аварийность упала с 570 случаев в 2016 году до 504 – в 2018 году. Игорь Авдеев, заместитель директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Стоимость двух велополос на Большом проспекте составила 6 миллионов рублей. Следующий участок от 22-23 линий обустроят после открытия станции "Горный институт".

Фото и видео: Piter.TV

