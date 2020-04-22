Велосообщество призвало Cмольный поддержать велосипедизацию во время эпидемии. Депутатам не до этого

Сторонники передвижения по городу на велосипеде считают, что сейчас велосипед — самое безопасное транспортное средство.

Велосообщество Петербурга создало петицию, адресованную губернатору и правительству города. Петиция направлена на господдержку велосипедизации во время пандемии. Авторы считают, что велосипеды являются более безопасным индивидуальным транспортом, нежели автомобили. Также наличие большого количества велосипедистов поможет снизить нагрузку на общественный транспорт.

Реализация наших предложений позволит той части горожан, которые не имеют личного автомобиля, либо пользовались каршерингом, а сейчас не могут этого сделать, все же использовать велосипед как индивидуальный транспорт, а не рисковать здоровьем, спускаясь в метро или двигаясь на автобусе Павел Хусу, глава велосообщества Петербурга

Авторы документа просят Беглова и правительство города возобновить работу велопрокатов и веломастерских и безвозмездно выдать по велосипеду сотрудникам медучреждений, а также обеспечить комфортное передвижение велотранспорта по городу при помощи ужесточения надзора сотрудников ГИБДД за дорогами, уменьшения общей скорости передвижения транспорта в городе до 40км\ч и создания новых велодорожек и полос.

В ЗакСе отметили, что сейчас из-за ситуации с вирусом у города нет времени заниматься вопросами велосипедизации. Петицию Piter TV прокомментировал депутат, зампред комиссии местного парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Борис Вишневский.

К велосипедизации отношусь хорошо, но это не самое важное во время эпидемии. Есть определенные плюсы, которые можно сейчас обеспечить, но, понятно, что всерьез этим заниматься невозможно, потому что все отвлечены на решение совершенно иных задач Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга

На момент публикации новости петицию подписали более 600 человек.



Ранее стало известно, что городской прокат "Велогород" не будет работать в этом сезоне.

Видео: Piter.TV