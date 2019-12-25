Петербургское велообщество призвало правительство Петербурга принять ряд дополнительных мер.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды. Соответствующая петиция появилась на сервисе Change.org.

Петербургское велообщество призвало правительство Петербурга принять ряд дополнительных мер. Отмечается, что в настоящее время в городе продолжает работать общественный транспорт, который во время пандемии может быть потенциально опасным для пассажиров. Велосообщество считает, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию.

"Также велосипеды и СИМ выполняют важную логистическую функцию. В первую очередь, это касается курьерской доставки продуктов и других необходимых товаров гражданам, пребывающим в самоизоляции, необходимость в которой резко возросла. Также это касается и быстрого и экономичного передвижения волонтёров, в том числе, оказывающих помощь пожилым людям", —сказано в сообщении.

Для безопасного передвижения властям Петербурга предложили организовать временные велополосы.

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Фото:pixabay