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В Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды
Сегодня, 13:03
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды

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Петербургское велообщество призвало правительство Петербурга принять ряд дополнительных мер.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды. Соответствующая петиция  появилась на сервисе  Change.org.

Петербургское велообщество призвало правительство Петербурга принять ряд дополнительных мер. Отмечается, что в настоящее время в городе продолжает работать общественный транспорт, который во время пандемии может быть потенциально опасным для пассажиров. Велосообщество считает, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию.

"Также велосипеды и СИМ выполняют важную логистическую функцию. В первую очередь, это касается курьерской доставки продуктов и других необходимых товаров гражданам, пребывающим в самоизоляции, необходимость в которой резко возросла. Также это касается и быстрого и экономичного передвижения волонтёров, в том числе, оказывающих помощь пожилым людям",

—сказано в сообщении.

Для безопасного передвижения властям Петербурга предложили организовать временные велополосы.

Ранее мы сообщали о том, что на Ударников у почты собралась очередь из пенсионеров.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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Аноним
Сегодня 14:07

Сократили маршруты, в метро работает одна касса, на трамвайных остановках стоишь по  полчаса. Вот тебе и дистанция! Работающие пенсионеры лишились единых проездных...

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Аноним
Сегодня 13:49

Совсем е...нулись!

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