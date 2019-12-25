В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды. Соответствующая петиция появилась на сервисе Change.org.
Петербургское велообщество призвало правительство Петербурга принять ряд дополнительных мер. Отмечается, что в настоящее время в городе продолжает работать общественный транспорт, который во время пандемии может быть потенциально опасным для пассажиров. Велосообщество считает, что в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию.
"Также велосипеды и СИМ выполняют важную логистическую функцию. В первую очередь, это касается курьерской доставки продуктов и других необходимых товаров гражданам, пребывающим в самоизоляции, необходимость в которой резко возросла. Также это касается и быстрого и экономичного передвижения волонтёров, в том числе, оказывающих помощь пожилым людям",
—сказано в сообщении.
Для безопасного передвижения властям Петербурга предложили организовать временные велополосы.
Ранее мы сообщали о том, что на Ударников у почты собралась очередь из пенсионеров.
Фото:pixabay
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Сократили маршруты, в метро работает одна касса, на трамвайных остановках стоишь по полчаса. Вот тебе и дистанция! Работающие пенсионеры лишились единых проездных...
Совсем е...нулись!