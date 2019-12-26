"Велогород" не будет работать в этом сезоне

В 2020 году в Петербурге не будет работать сеть проката велосипедов "Велогород". Об этом 7 апреля сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Такое решение было принято из-за низких показателей работы в прошлом году. Кроме того, нет финансирования из городского бюджета.
С каждым годом количество велостанций сокращалось, что привело к "закрытию" проката.
Ранее в Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru