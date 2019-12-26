"Велогород" не будет работать в этом сезоне

С помощью сервиса петербуржцы могли взять велосипед в прокат.

В 2020 году в Петербурге не будет работать сеть проката велосипедов "Велогород". Об этом 7 апреля сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Такое решение было принято из-за низких показателей работы в прошлом году. Кроме того, нет финансирования из городского бюджета.

С каждым годом количество велостанций сокращалось, что привело к "закрытию" проката.

Ранее в Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды.

Фото: Piter.TV