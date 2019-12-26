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"Велогород" не будет работать в этом сезоне
Сегодня, 22:48
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nadezhda_sib

"Велогород" не будет работать в этом сезоне

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С помощью сервиса петербуржцы могли взять велосипед в прокат.

В 2020 году в Петербурге не будет работать сеть проката велосипедов "Велогород". Об этом 7 апреля сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Такое решение было принято из-за низких показателей работы в прошлом году. Кроме того, нет финансирования из городского бюджета. 

С каждым годом количество велостанций сокращалось, что привело к "закрытию" проката. 

Ранее в Петербурге предложили пересадить медиков на велосипеды. 

Фото: Piter.TV 

Теги: велогород, велосипеды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Степанов Даня
Сегодня 23:28

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