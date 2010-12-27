В доме Финляндии обсудили русско-финское развитие велосипедного сотрудничества

Гости обозначили основные проблемы и решения велосипедизации в приграничной зоне.

В Доме Финляндии эксперты оценили велосипедизацию Петербурга и предложили изменения, которые помогут городу в данном вопросе. Коллеги из Европы предоставили статистику того, как можно развить направление. Аналитики предлагают основываться на мировом опыте, но при этом учитывать специфику города. Российские специалисты считают основной проблемой развитие инфраструктуры на приграничной с Финляндией территории. В крупных европейских центрах на развитие этого выделяется почти 20% от общего транспортного бюджета.

Если Петербург будет тратить около 10% бюджета на мобильность на велодвижение, это будет серьёзным шагом. Но вам многое ещё предстоит сделать для развития общественного транспорта пояснили гости

Голландские специалисты напомнили, что следует делить участок на несколько потенциальных маршрутов. Среди них "Петербург-Зеленогорск", "Зеленогорск-Приморск", "Приморск-Выборг", "Выборг-Торфяновка". Направления поделены по времени проезда по ним на велосипеде. Каждая зона займет около одного дня у велолюбителя.

Должны быть узловые пункты, чтобы велосипедисты могли пересесть на другой вид транспорта. Необходимы точки проката и сервисные пункты на расстоянии 5-10 км. Кроме того, должны быть места, чтобы переночевать, причём разной ценовой категории объяснили голландцы "Фонтанке.ру"

Европейцы добавили, что на трассах не хватает точек питания. Особенно это нужно у границы с Финляндией.

В Боготе по воскресеньям утром перекрывают много дорог ради велосипедистов, и это заставляет людей как минимум пробовать этот вид транспорта. высказались другие специалисты

Сравнение в Боготой - не случайно. Там проживает более 7 миллионов человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Светогорске открылся новый скейт-парк.

Фото: Piter.tv

