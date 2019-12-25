В Петербурге прошел "УрбанФест" с обсуждениями транспорта и городской среды

Лекции и дискуссии состоялись в пространстве "Точка Кипения" на "Ленполиграфмаше".

В Северной столице завершился фестиваль "Урбан Фест". Его темам — урбанистике и транспорту — были посвящены выступления спикеров, тематические мини-выставки про модернизм и дискуссия с экспертами.

Гости мероприятия так же смогли ощутить себя частью инициативной команды, подписав петицию и проголосовав за вариант редизайна общественного транспорта. В последнем, по мнению организаторов, город очень нуждается.

В ходе обсуждения были отмечены недостатки нынешней лазурной цветовой схемы автобусов в Петербурге. К ним активисты относят плохую видимость в пасмурную погоду, неудобство в окраске и отсутствие функции идентификации сервиса. Организаторы предлагают доработку в виде включения дополнительных цветов— так каждый оттенок сможет иметь свою легенду и больше рассказать о транспорте.

— Одна из целей мероприятия — сказать власти, что Петербургу нужно догнать Москву, — пояснила Полина Елпатьевская из команды организаторов фестиваля. — И в Петербурге есть потребность в качественном дизайне транспорта и в ускоренном процессе коммуникации граждан и администрации.

На "первое постакарантинное урбанистическое мероприятие" зарегистрировалось более 300 человек. Фестиваль планируется проводить ежегодно.

Возможно, ажиотаж был вызван тем, что люди соскучились по мероприятиям, они хотят встретиться, пообщаться и забыть о коронавирусе, — резюмировала Елпатьевская.

Фото, текст: Piter.tv / Яна Кожага, Лев Кузнецов