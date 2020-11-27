В ЗакСе предложили брать налоги с уличных музыкантов

На данный момент доподлинно неизвестно, какие поправки в законопроект об уличных музыкантах вступят в силу.

В пятницу, 16 апреля, комитет по законодательству парламента Петербурга обсудил поправки к законопроекту об уличных музыкантах. Свои предложения озвучили представители общественных организаций, жители центральной части города, а также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он отметил, что власти города задумываются о создании портала для приёма заявок на уличные выступления. Также, в ходе заседания, обсуждалась идея обязать уличные музыкантов платить налоги как самозанятым.

Лидер движения "Город перемен" Андрей Калашников предложил брать с музыкантов арендную плату за использование электричества, если артисты, в свою очередь, используют звукоусилительную технику. Некоторые участники заседания вовсе были против использования звукоусиления в центре города. Также многие участники сошлись на том, что Смольному необходимо определять непригодные для уличных выступлений места.

Однако на данный момент доподлинно неизвестно, какие поправки в законопроект об уличных музыкантах вступят в силу.

По каким правилам будут играть уличные музыканты Петербурга: репортаж Piter.TV.

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