В акваториях Петербурга появились прогулочные катера

Движение маломерных судов официально разрешено с 15 апреля.

В Петербурге начался сезон навигации. Корреспондент Piter.TV уже заметил первые катера на набережной канала Грибоедова. Судя по кадрам, прогулки по рекам и каналам пользуются спросом: свободных мест практически нет.

Со вчерашнего дня открылись причалы на набережной Макарова у дома №34, проспекте Обуховской обороны, 106, Южной дороге, 12. Также доступны спуски на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных.

На 1 мая откроются еще 3 центральных причала: "Адмиралтейство", "Медный всадник" и "Петропавловская крепость". Все остальные причалы откроются начиная с 8 мая.

В акваториях города будет организовано регулярное патрулирование. Специалисты будут следить за поведением граждан на спусках набережных и мостах.

Сегодня в Петербурге ожидается до +10...+12 градусов, без осадков. Северо-восточный ветер будет умеренным.

Видео: Piter.TV