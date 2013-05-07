Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на выходных

В выходные и начале следующей недели будет примерно одинаковая.

В пятницу, 15 апреля, главный специалист Гидрометцентра Александр Колесов сообщил телеканалу 78, какую погоду ожидать в Петербурге в ближайшие дни.

Специалист отметил, что в выходные будет примерно одинаковая погода: солнечно, малооблачно и без осадков. Ветер будет дуть с востока.

Так, ночью температура воздуха поднимется до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +15 градусов. В понедельник можно ожидать аналогичный прогноз.

В Ленобласти же ситуация сложится немного иначе: ночью температура опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +17.

Погода начнет меняться с 21-21 апреля.

Ранее мы писали, что куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 апреля.

Фото: Piter.TV