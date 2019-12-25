Куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 апреля

Piter.TV предлагает подборку мероприятий на субботу и воскресенье.

Приближающиеся выходные обещают быть теплыми и солнечными – такой погодой нельзя не воспользоваться. Искренне рекомендуем прогуляться по Петербургу, пока погода балует, а сады и парки открываются после просушки. Но на случай, если вам не хочется накручивать километры, Piter.TV предлагает подборку мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 17 апреля

Мастер-класс по скетчингу

Центр Манги и Комиксов приглашает на мастер-класс художника-иллюстратора Юлии Смочек. Два часа вместе с профессионалом участники будут рисовать в технике быстрых зарисовок. Занятие подходит и любителям рисования, и тем, кто только хочет попробовать себя в этом направлении.

Участникам необходимо захватить с собой акварельную бумагу, акварель, кисточки, карандаш и ластик, белила или белую ручку, а также маску и перчатки. На мастер-класс необходимо записаться в группе.

Начало в 16.00 в библиотеке имени Чехова на улице Турку, 11 корпус 1.

Выставка ботанической живописи "Искусство созерцания"

Эти выходные – последний шанс успеть на выставку в Ботаническом саду Петра Великого. После прогулки среди живых растений стоит заглянуть на экспозицию с работами 39 художников из разных стран. Все творцы созерцают красоту растительного мира, рисуют листья, деревья и грибы, передавая процесс общения с природой. На выставке представлено порядка 80 работ, их даже можно приобрести.

Выставка открыта с 11:00 до 18:00 в субботу и воскресенье, ее посещение входит в стоимость входного билета в Ботанический сад (150 рублей). Кассы сада работают с 10.00 до 16.30. Улица Профессора Попова, 2П

Выставка "Иосиф Бродский. Сохрани мою тень"

В саду Фонтанного дома на Литейном открылась необычная инсталляция, посвященная Иосифу Бродскому. В основе проекта – фотографии "полутора комнат" коммунальной квартиры на Литейном, 24, где поэт жил с родителями, снимки были сделаны в 1972 году, в день вынужденной эмиграции Бродского.

Выставка представляет собой несколько локаций. Кухня с разбитой посудой и звуками разговоров за столом, прихожая с множеством подписанных звонков, коридор с окаменевшим пальто, кабинет с печатной машинкой и пепельницей, полных окурков. Каждая из комнат полна маленькими деталями, вырезками из стихов и цитат, кроме того, все локации сопровождаются звуковыми фрагментами. Особую изюминку выставке придает петербургская погода: открытое пространство под солнцем или в пасмурный день будет вызывать совершенно разные чувства.

Сад Фонтанного дома, Литейный проспект, 53. Вход бесплатный.

Кстати, перед тем, как идти на предложенные нами выставки или мастер-класс, можно забежать на акцию по приему старой техники "Электровесна". Здесь мы подробно о ней рассказывали.

Воскресенье, 18 апреля

Онлайн-экскурсии и лекция "Открытого города"

В воскресенье стартует новый сезон совместного проекта КГИОП и ВООПИиК "Открытый город", который славится своими бесплатными экскурсиями по интересным местам Петербурга. В этом году путешествия по старинным особнякам и улицам будут проходить как офлайн, так и онлайн – коронавирусные ограничения пока не дают полноценно вернуться в "живой" режим прогулок.

В первый день открытия сезона можно побывать сразу на трех онлайн-мероприятиях. В 12.00 директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прочтет лекцию об "архитектурной памяти" или "архитектуре по памяти". Речь пойдет об архитектуре Петербурга, рождённой из воспоминаний, например, о Пальмире и Альгамбре.

В 14.00 можно принять участие в виртуальной экскурсии по особняку Устинова на Моховой улице, где жил великий писатель Иван Гончаров. В 16.00 начнется онлайн-прогулка по дворцу великого князя Михаила Михайловича, расположенного в Азовском переулке.

Для участия в лекциях и экскурсиях необходимо зарегистрироваться на сайте "Открытого города". Мест на экскурсии еще много.

Живая экскурсия по Купчино

Если желание пойти на экскурсию пешеходного формата неудержимо велико, вариант есть. Как насчет нетривиальной прогулки по Купчино? Экскурсовод и купчинский краевед Денис Шаляпин уверен, что даже в этом районе, который многие горожане считают неспокойным и неуютным, множество любопытных достопримечательностей. За 3,5 часа автор прогулки расскажет о памятниках района, его боевом прошлом, покажет зеленые зоны и место, где некогда была одноименная району деревня.

Начало в 12.00, группа собирается на выходе из метро "Проспект Славы", у цветочного павильона. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (812) 705-11-91.

Спектакль "И все завертелось или антигрустин по-русски"

Завершением выходных может стать спектакль Санкт-Петербургского драматического интерактивного театра "ПАРОВОЗ Fm". Часовая постановка состоит из семи юмористических и сатирических скетчей по рассказам Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко и Надежды Тэффи. В этих историях легко узнаются наши соседи, родные, начальники, клиенты и даже мы сами.

Категория 16+. Вход на спектакль осуществляется за donation – сумму по вашему усмотрению. Записаться на спектакль можно здесь.

Начало в 19.30, ДК имени Крупской, пр. Обуховской Обороны.

Фото: Piter.TV; pixabay; "Открытый город"; ВКонтакте / Театр "ПАРОВОЗ Fm"