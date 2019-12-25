Автор законопроекта о легализации уличных музыкантов прокомментировал идею брать с них налоги

Предложение поступило от одного из участников рабочий группы, не депутата.

Депутат Денис Четырбок прокомментировал предложение брать налоги с уличных музыкантов, которое прозвучало 16 апреля на заседании комитета по законодательству. Парламентарий подчеркнул, что оно не нашло поддержки у участником заседания и потому не вошло в список магистральных направлений.

Участники комиссии определили очертания законопроекта. Для музыкантов создадут Интернет-портал, где они смогут в упрощенном порядке направить уведомление о желании выступать на улице. Будет определен список мест, где музыкантам будет выступать запрещено, а также разрешенный уровень шума звукоусиливающих устройств. Кроме того, в список разрешенных войдут не все музыкальные инструменты.

Следующее заседание по вопросу легализации уличных музыкантов пройдет через три недели. Как ранее отметил Денис Четырбок в беседе с Piter.TV, что вопрос о налогах — это компетенция других ведомств.

Фото: Piter.TV