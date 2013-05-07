На сегодняшний день выписаны 419 пациентов.

В Петербурге резко сократилось число выздоровевших от COVID-19. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным штаба, на сегодняшний день выписаны 419 пациентов.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано еще 704 случаев заражения коронавирусом, - заявили в оперативном штабе.

Напомним, за время пандемии заболело 405 924 человек, из них 361 875 пациентов выздоровели.

Ранее мы писали, что в Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки.

Фото: Piter.tv