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В Петербурге резко сократилось число выздоровевших от COVID-19
Сегодня, 13:14
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kraratau27

В Петербурге резко сократилось число выздоровевших от COVID-19

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На сегодняшний день выписаны 419 пациентов. 

В Петербурге резко сократилось число выздоровевших от COVID-19. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным штаба, на сегодняшний день выписаны 419 пациентов. 

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано еще 704 случаев заражения коронавирусом,

- заявили в оперативном штабе.

Напомним, за время пандемии заболело 405 924 человек, из них 361 875 пациентов выздоровели.

Ранее мы писали, что в Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: covid-19, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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