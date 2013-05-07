В Петербурге резко сократилось число выздоровевших от COVID-19. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным штаба, на сегодняшний день выписаны 419 пациентов.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировано еще 704 случаев заражения коронавирусом,
- заявили в оперативном штабе.
Напомним, за время пандемии заболело 405 924 человек, из них 361 875 пациентов выздоровели.
Ранее мы писали, что в Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки.
Фото: Piter.tv
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