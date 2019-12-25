Кто умер из знаменитостей в 2020 году

Каждый год мы теряем десятки великих ученых и изобретателей, известных актеров, спортсменов, писателей и музыкантов, политиков и общественных деятелей. Они восхищали своей игрой на экранах и театральных сценах, захватывали слух своими голосами, добывали победы на спортивных аренах и вершили судьбу человечества на политическом и дипломатическом поприще. Имена этих людей навсегда будут вписаны в историю нашей страны. Сегодня Piter.TV хочет вспомнить тех, кто покинул нас в 2020 году.

Список умерших в 2020 году

Валентин Иосифович Гафт (2 сентября 1935 года – 12 декабря 2020 года) – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Скончался в возрасте 85 лет. Не смог оправиться после инсульта.

Борис Григорьевич Плотников (2 апреля 1949 года – 2 декабря 2020 года) – советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, артист дубляжа. Причиной смерти стал коронавирус.

Нина Георгиевна Иванова (6 января 1934 года – 1 декабря 2020 года) – советская актриса кино и режиссер. Известна по роли учительницы из фильма "Весна на Заречной улицы". Умерла на 87-м году жизни от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Армен Борисович Джигарханян (3 октября 1935 года – 14 ноября 2020 года) - советский, российский и армянский актер, театральный режиссер и педагог. Причиной смерти стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.

Михаил Михайлович Жванецкий (6 марта 1934 года – 6 ноября 2020 года) – советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений, сценарист. Причинами смерти, по словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, стали возраст и болезни.

Ирина Константиновна Скобцева (22 августа 1927 года – 20 октября 2020 года) - советская и российская актриса. Мать Федора Бондарчука умерла в возрасте 93 лет и похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с мужем и дочерью.

Владимир Олегович Чуприков (24 июля 1964 года – 19 сентября 2020 года) – советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог. Знаменитый исполнитель роли Хрущева скончался на своей даче в Ивановской области от остановки сердца.

Михаил Борисович Борисов (8 февраля 1949 года – 19 сентября 2020 года) – советский и российский режиссер, телеведущий, актер и театральный педагог. Долгое время был ведущим лотереи "Русское лото". Причиной смерти стал коронавирус.

Сергей Михайлович Колтаков (10 декабря 1955 года – 7 сентября 2020 год) – советский и российский актер. Скончался на 65-м году жизни в Москве после тяжелой болезни. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Борис Владимирович Клюев (13 июля 1944 года – 1 сентября 2020 года) – советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, профессор. Причиной смерти стала онкология.

Валентина Валерьевна Легкоступова (30 декабря 1965 года – 14 августа 2020 года) – советская и российская эстрадная певица, педагог, продюсер. Погибла в возрасте 54 лет, получив тяжелую черепно-мозговую травму во время падения.

Анатолий Алексеевич Трушкин (28 октября 1941 года – 9 июня 2020 года) – советский и российский писатель-сатирик, юморист, сценарист, актер, телеведущий. Причиной смерти стал коронавирус.

Михаил Михайлович Кокшенов (16 сентября 1936 года в Москве – 5 июня 2020 года) – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Скончался от острой сердечной недостаточности.

Эдуард Вениаминович Лимонов (22 февраля 1943 года – 17 марта 2020 года) – русский писатель, поэт, публицист, политический деятель, экс-председатель запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (НБП). Умер на 78-м году жизни из-за осложнений, вызванных операцией.

Дмитрий Тимофеевич Язов (8 ноября 1924 года – 25 февраля 2020 года) – советский военачальник, государственный и политический деятель, Маршал Советского Союза. Скончался в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Язов является одним из трех в истории Маршалов Советского Союза, похороненных за пределами Москвы. Упокоен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область).

Алексей Николаевич Ботян (10 февраля 1917 года – умер 13 февраля 2020 года) – советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации, полковник. Умер в возрасте 103 лет. Причиной смерти стали возраст и болезни.

Айрат Назипович Хайруллин (1 августа 1970 года – 7 февраля 2020 года) – российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Погиб во время жесткой посадки вертолета недалеко от Казани.

Александр Викентьевич Скворцов (28 августа 1954 года – 4 февраля 2020 года) – советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, тренер. Умер на 66-м году жизни, причины смерти не называются. Похоронен на Бугровском кладбище.

Чаплин Всеволод Анатольевич (31 марта 1968 года – 26 января 2020 года) – священник Русской православной церкви, протоиерей, кандидат богословия, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот. По предварительным данным, причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная сопутствующими заболеваниями.

Данила Юрьевич Перов (9 ноября 1968 года – 22 января 2020 года) – советский и российский актер театра и кино, сын актрисы Раисы Рязановой. Умер на 52-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.

Андрей Николаевич Павленко (9 мая 1978 года – 5 января 2020 года) – российский врач-онколог, оперирующий хирург и руководитель онкологического центра Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского университета. Боролся с раком желудка третьей степени.

Абдулманап Магомедович Нурмагомедов (10 декабря 1962 года – умер 3 июля 2020 года) – советский и российский спортсмен, тренер. Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Скончался от осложнений на фоне коронавируса.

Александр Вадимович Беляев (5 января 1949 года – 20 июля 2020 года) – советский и российский географ-гидролог, синоптик, кандидат географических наук, телеведущий, ведущий прогноза погоды, актер. Боролся с раком легких и прямой кишки. Имел сахарный диабет 2-го типа.

Фото: pixabay.com, Википедия, Facebook / Владимир Олегович Чуприков, kino-teatr.ru, Instagram / dr.pavlenko_cancerfund, скриншот / Youtube