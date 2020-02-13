Умер Алексей Ботян: легендарного разведчика не стало на 104-м году жизни

10 февраля мужчине исполнилось 103 года.

Умер Алексей Ботян - старейший советский разведчик. Мужчины не стало на 104-м году жизни, 10 февраля герой праздновал свой 103 день рождения. Об этом заявил глава пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Известно, что Ботян во времена ВОВ смог помешать планам Адольфа Гитлера. Он спас польский город Краков от уничтожения. Немецкие солдаты должны были разбомбить памятники культуры. Разведчикам из СССР удалось заминировать склад со взрывчаткой и ликвидировать сотни тонн тротила.

Напомним, что Алексей Ботян в 1941 году закончил обучение в разведывательной школе. Он принимал участие в обороне Москвы, диверсионных и партизанских миссиях в Белоруссии и Восточной Европе.

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