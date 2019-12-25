СМИ: Валентину Легкоступову нашли дома с синяками и пробитой головой

Ее супруг в розыске.

В московской квартире дочь Валентины Легкоступовой нашла мать с пробитой головой.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Москве дочь певицы нашла в квартире мать с новым мужем. По сообщению канала, Валентина Легкоступова несколько дней пила в квартире с новым мужем Юрием Фирсовым и не выходила на связь. Когда дочь приехала к матери, та была еще в сознании и вся в синяках.

И Фирсов и Легкоступова были госпитализированы наркологическую клинику, откуда супруг сбежал, его сейчас ищут. У Легкоступовой из-за травмы головы начался отек мозга. Она была переведена в другую клинику, где была срочно прооперирована. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас она в коме.

Фото: Instagram/ Валентина Легкоступова