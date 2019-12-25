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СМИ: Валентину Легкоступову нашли дома с синяками и пробитой головой
Сегодня, 9:23
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MShaffter

СМИ: Валентину Легкоступову нашли дома с синяками и пробитой головой

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Ее супруг в розыске.

В московской квартире дочь Валентины Легкоступовой нашла мать с пробитой головой.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Москве дочь певицы нашла в квартире мать с новым мужем. По сообщению канала, Валентина Легкоступова несколько дней пила в квартире с новым мужем Юрием Фирсовым и не выходила на связь. Когда дочь приехала к матери, та была еще в сознании и вся в синяках.

 

И Фирсов и Легкоступова были госпитализированы наркологическую клинику, откуда супруг сбежал, его сейчас ищут. У Легкоступовой из-за травмы головы начался отек мозга. Она была переведена в другую клинику, где была срочно прооперирована. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас она в коме. 

Фото: Instagram/ Валентина Легкоступова 

 

Теги: легкоступова, легкоступова в коме, ягодамалина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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