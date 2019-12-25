Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева – мать Федора Бондарчука

Также она была женой советского режиссера Сергея Бондарчука.

Во вторник, 20 октября, стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Она была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Фёдора и Алёны Бондарчук. Ей было 93 года. О кончине актрисы сообщили в официальном микроблоге в Instagram кинокомпании Art Pictures, которую возглавляет Федор Бондарчук.

Сам режиссер Федор Бондарчук пока не прокомментировал произошедшее.

У Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука была долгая и счастливая семейная жизнь. Сама актриса рассказывала, что дети у них появились во время съемок фильма "Война и мир". Экранизация романа Льва Толстого принесла Ирине Скобцевой громкую славу, она сыграла Элен Безухову. Всего она снялась более чем в 60 фильмах, в том числе "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".

Фото: кадр из фильма "Война и мир"; Instagram/ Art Pictures