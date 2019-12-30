Скоропостижно ушел из жизни актер Данила Перов

Причиной смерти 51-летнего Заслуженного артиста России стал оторвавшийся тромб.

Стало известно о скоропостижной кончине актера Данила Перова. Никролог был опубликован 22 января на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

Известно, Причиной смерти 51-летнего Заслуженного артиста России стал оторвавшийся тромб. Данила Перов – сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова . Он родился 9 ноября 1968 года, в 1992- закончил МХАТ и работал в театра "МодернЪ". Также с 1994 года он служил в театре "Содружество актеров Таганки".

Его актерская карьера началась с киноповести "День и вся жизнь". Он продолжал сниматься в кино во время учебы в школе. Также Перов известен по ролям в кинокартинах "Письмо из юности", "Марка страны Гонделупы", "Посейдон" спешит на помощь" и "Хочу, чтоб он пришел", "Инспектор ГАИ", а также по сериалам "Марш Турецкого" и "Универ".

фото: kino-teatr.ru