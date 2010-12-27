Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Аккомпаниатор" поставлен по пьесе Александра Галина. Актеры расскажут на сцене трогательную, пронзительную в своей современности, историю любви, судьбы и радости.

Сюжет навеян самой жизнью. Бедный молодой музыкант, находясь в поисках средств к существованию, находит весьма необычный способ заработка. Он начинает ухаживать за пожилыми людьми. Те, видя искреннюю любовь и заботу, стараются отблагодарить молодого человека с той щедростью, которая присуща только истинно одиноким людям.

В пьесе задействованы народная артистка РФ Раиса Рязанова, народный артист РСФСР Сергей Никоненко, заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина и артист театра и кино Алексей Кондрахов.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru