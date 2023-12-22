Спектакль "Ревизор"

Спектакль пройдет 28 февраля в театре эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Представьте: в наше время кто-то приезжает в глубокое захолустье, где его принимают за важного человека. Чем всё закончится? И куда его приведёт вседозволенность? В произведении классического "Ревизора" Н.В. Гоголя мы знаем ответ, но "Ревизор" театра эстрады имени Аркадия Райкина объединит в себе два произведения писателя - самого "Ревизора" и "Театральный разъезд после представления новой комедии". И если первая пьеса хорошо знакома зрителю, то вторая не у каждого на слуху. В сценической интерпретации режиссёра Стаса Парфёнова именно "Театральный разъезд…" даст основу для столкновения конфликта и выведет на сцену положительного персонажа по имени Смех. В роли Городничего предстанет художественный руководитель театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев. Хлестаков в исполнении Романа Виноградова явится своеобразным героем нашего времени.

Искромётный, лёгкий, немного хулиганский "Ревизор" с фирменным стилем театра Эстрады ожидает своего зрителя.

Режиссер: Стас Парфёнов.

В ролях: Алексей Янко, Алена Кухоткина, Игорь Ярошевич, Юрий Гальцев, Юрий Михайлик, Мария Насырова.

Продолжительность спектакля: 180 минут.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина