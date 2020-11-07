В спектакле "К звездам" на сцену вышли люди с ментальными особенностями

В петербургском Театре эстрады люди с ментальными особенностями сыграли на сцене вместе с профессионалами. Piter TV побывал на спектакле.

В Театре эстрады им. Райкина состоялась премьера спектакля "К звездам". Вместе с профессиональными актерами на сцену вышли люди с ментальными особенностями — подопечные Психиатрической больницы №6 и Психоневрологического диспансера №1. Социально-художественный проект "Зеркало нормы" реализуется с помощью творческого центра Андрея Носкова и Фонда президентских грантов.

Есть такие неккомерческие организации, как фонд Андрея Носкова, которые действительно занимаются реальными проектами, когда люди, до какой-то степени утратившие социальные связи, имеют возможность себя таким образом реализовывать. прокомментировала Вера Иванова, заведущая отделением Психиатрической больницы №6

Спектакль по пьесе Наталии Мошиной "К звездам" показывает, как человеку порой тяжело сделать правильный выбор. Особенно, если от этого зависит жизнь всего человечества. И именно это предстоит офисному клерку Боре Костикову.

Я скорее попытался представить эту ситуацию, если бы это было со мной. Есть очень трогательные моменты у этого героя: разговоры с женой, мысли о семье, о маме, папе, о сыне. И действительно благодаря этому герою удалось радоваться жизни более чаще. считает актер Александринского театра Ефим Роднев, исполнитель роли Бориса Костикова

Во время создания спектакля участники проекта "Зеркало нормы" смогли почувствовать себя частью большой дружной команды. Они репетировали, учили роли, создавали декорации наравне с артистами из Александринского театра, театра "Комедианты", "Суббота" и СХТ.

Самодеятельностью, театральной деятельностью я занимаюсь где-то около 3-4 лет. Как-то стихийно так получилось, я неожиданно попал в местный самодеятельный коллектив, и вы знаете, в какой-то степени меня это действительно реально зацепило. Мне понравилось, мне захотелось попробовать сам процесс. Александр Кузьменко, участник социального проекта "Зеркало нормы"

Подобные социальные проекты ждут поддержки, ведь каждый должен иметь возможность заниматься близким сердцу делом.

9 ноября артисты вновь представят постановку "К звёздам".

Я бы очень хотела, чтобы этот проект как-то развивался и куда-то двигался, и как-то показывался. Мне кажется, что он имеет на это право. Юлия Панина, режиссер спектакля.

Ранее мы рассказывали, как в петербургском театре представили мюзикл по роману Бориса Акунина.

Видео: Piter.TV