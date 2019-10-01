В петербургском театре представили мюзикл по роману Бориса Акунина

О тонкостях работы и погружении в японскую культуру создатели рассказали на пресс-конференции.

В театре "ЛДМ. Новая сцена" прошла премьера мюзикла "Алмазная колесница" по роману Бориса Акунина. Режиссеры взяли часть двухтомника о событиях в Японии и представили в форме мюзикла. О тонкостях работы и погружении в японскую культуру создатели рассказали на пресс-конференции.

С Григорием Шалвовичем (настоящее имя Бориса Акунина Григорий Шалвович Чхартишвили) было работать очень приятно, он такая легенда. Несмотря на то, что мы встречались один раз в закрытом клубе в Лондоне, куда обычным смертным вход воспрещен. Мы встретились и обсудили синопсис, он был все время с нами, мы обменивались смс. Ирина Афанасьева, генеральный продюсер, автор режиссерской концепции мюзикла

В центре музыкального детектива – сюжетная линия о любви Эраста Фандорина и красавицы О-Юми. Главную женскую роль разделили две актрисы: Анастасия Макеева и Анастасия Вишневская.

В Zoom у нас проходили уроки японского, мы общались с японистами, очень много узнали о японской культуре, манере поведения, о голосе. Мы смотрели японские фильмы, смотрели, как они реагируют на положительные эмоции, какая у них мимика и пластика. Анастасия Вишневская, исполнительница роли О-Юми

Мюзикл по роману Бориса Акунина можно посмотреть в театре "ЛДМ. Новая сцена" до 8 ноября.

Ранее мы рассказывали, как Центральный выставочный зал "Манеж" готовится к открытию выставки "Утопия Спасенная" известной корейской художницы Ли Бул.

Фото и видео: Piter.TV