В петербургском театре представили мюзикл по роману Бориса Акунина

В театре "ЛДМ. Новая сцена" прошла премьера мюзикла "Алмазная колесница" по роману Бориса Акунина. Режиссеры взяли часть двухтомника о событиях в Японии и представили в форме мюзикла. О тонкостях работы и погружении в японскую культуру создатели рассказали на пресс-конференции.
С Григорием Шалвовичем (настоящее имя Бориса Акунина Григорий Шалвович Чхартишвили) было работать очень приятно, он такая легенда. Несмотря на то, что мы встречались один раз в закрытом клубе в Лондоне, куда обычным смертным вход воспрещен. Мы встретились и обсудили синопсис, он был все время с нами, мы обменивались смс.
Ирина Афанасьева, генеральный продюсер, автор режиссерской концепции мюзикла
В центре музыкального детектива – сюжетная линия о любви Эраста Фандорина и красавицы О-Юми. Главную женскую роль разделили две актрисы: Анастасия Макеева и Анастасия Вишневская.
В Zoom у нас проходили уроки японского, мы общались с японистами, очень много узнали о японской культуре, манере поведения, о голосе. Мы смотрели японские фильмы, смотрели, как они реагируют на положительные эмоции, какая у них мимика и пластика.
Анастасия Вишневская, исполнительница роли О-Юми
Мюзикл по роману Бориса Акунина можно посмотреть в театре "ЛДМ. Новая сцена" до 8 ноября.
Ранее мы рассказывали, как Центральный выставочный зал "Манеж" готовится к открытию выставки "Утопия Спасенная" известной корейской художницы Ли Бул.
Фото и видео: Piter.TV
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