Утопический модернизм и русский авангард сольются в выставке южнокорейской художницы Ли Бул

Выставка откроется в ЦВЗ "Манеж" уже 13 ноября.

Центральный выставочный зал "Манеж" готовится к открытию выставки "Утопия Спасенная" известной корейской художницы Ли Бул. Архитектурные макеты, рисунки и инсталляции художницы покажут зрителям авторское видение утопического модернизма.

Мы показываем творчество Ли Бул за последние 15 лет, когда она, как-раз увлеклась крупными, иммерсивными, архитектурными пространственными инсталляциями. Это те инсталляции, которые задали основной тематический и эстетический фокус выставки: мы говорим об утопиях, о дистопиях и, в общем то, о том, что мы с вами сейчас живем в антиутопии. Анна Кирикова, Советник директора по международному сотрудничеству ЦВЗ "Манеж"

Особую роль на выставке займет русское авангардное искусство 20-го века. Зрители смогут увидеть малоизвестные работы Малевича, Родченко и других известных художников, привезенных в Манеж со всей страны специально для этой выставки. Соседство русского авангарда с творчеством Ли Бул будет создавать эффект диалога между двумя эпохами.

Она предлагает вам окунутся в пространство напряжения и баланса между оптимистичными утопиями русских авангардистов начала 20-го века и тем, что мы знаем сейчас. Посмотреть на прошлое со знанием человека современного, и понять, как жить в этом обществе. Анна Кирикова, Советник директора по международному сотрудничеству ЦВЗ "Манеж"

Выставка "Утопия Спасенная" откроется 13 ноября и продлится до 31 января следующего года.

Это первая в России выставка всемирно известной южнокорейской художницы Ли Бул.

Ли Бул - художница, живущая и работающая в Сеуле. Получила образование скульптора в 1980-х годах, в период глубоких социальных и политических преобразований в Южной Корее. В 1990-х годах получила широкую международную известность, выступив с серией провокативных работ, включая нашумевшую инсталляцию с гниющей рыбой и серию скульптур "Киборги" (Cyborgs) — гибридов механизмов и органических форм.

Видео: Piter.TV