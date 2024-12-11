Выставка "Политехнический музей: создавая настоящее" будет доступна 3 февраля в "Манеже". График работы – 12:00-21:00. Для посетителей старше 6 лет.

Выставка Политехнического музея и ЦВЗ "Манеж" при научном кураторстве НИЦ "Курчатовский институт" открылась 26 октября прошлого года. Экспозиция посвящена отечественным ученым и инженерам-изобретателям, которые определили новые векторы в развитии современной науки.

Свои коллекции Политехнический музей представил впервые. Пространство выставки дополняют "кабинеты ученых".

Структура экспозиции включает восемь разделов: "Ресурсы", "Движение", "Энергия", "Информация", "Окружение", "Полет", "Жизнь" и "Природоподобие".

Фото: пресс-служба "Манежа"