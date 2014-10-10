Выставка "Великая Страна – Великая Победа. 1941-1945"

Эта выставка посвящена подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны. На площади 4 тыс. "квадратов" представлено свыше 1 тыс. предметов, артефактов, документов, фотографий и аудиозаписей. Семь разделов экспозиции расскажут о переходе "на военные рельсы" транспортной системы, промышленности, экономики, науки, медицины, сельского хозяйства и культуры.
Посетители узнают, как жили и преодолевали трудности люди во время войны, как принимались тяжелые решения и совершались важные открытия.
Фото: пресс-служба ЦВЗ "Манеж"
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