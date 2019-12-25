Крупные растения из Зимнего сада Ленинградского дворца молодежи ищут новый дом

Здание на улице Профессора Попова, 47, будут сносить, и дальнейшее существование сада с тропическими растениями невозможно.

Новый дом для растений помогает найти фонд "Зеленый Петербург". Piter.tv узнал у координаторки Фонда Марии Шатуновой, каких результатов удалось достичь на сегодняшний день.

Проблем с распределением растений в горшках не возникло. Представители застройщика, Группы "Эталон", и местная садовница провели экскурсию по Зимнему саду, чтобы показать зеленых всем заинтересованным лицам. Спрос на небольшие растения был высоким, а с крупногабаритными, которые нужно выкапывать и пересаживать, ситуация оказалась сложнее. Об этом узнали в Фонде "Зеленый Петербург" и согласились помочь найти пальмам и фикусам новых хозяев.

Крупногабаритные растения нужно не просто забрать, а побороться за их жизни. Для этого необходимы оранжерейные условия. В Ботанических садах большие растения взять не смогут, так как в помещениях нет свободного места. В других специализированных учреждениях тоже не готовы забрать пальмы. Растения среднего размера будут черенковать, это увеличит их шансы на выживание.

Пальмы десятилетиями росли в открытом грунте. Корни будут крупные и привыкшие к таким условиям. При пересадке мы очень сильно потревожим корневую систему, а в дополнение ещё и в горшок посадим, в стесненные условия после "свободной" земли. Плюс транспортировка с перепадом температур. Если фикусы осыпятся, но могут ожить при должны уходе, то пальмы ещё более капризные. Немала вероятность, что зачахнут. Мария Шатунова.

Отдавать растения тем, кто не готов заботиться о них и приложить максимальные усилия, чтобы их спасти, ни застройщик, ни "Зеленый Петербург" не готовы. Они бы не хотели, чтобы на первом месте у нового хозяина была коммерческая выгода от получения растения. В связи с этим каждый кандидат проходит анкетирование.

Откликаются крупные компании, но мы им отказываем, так как понимаем, что это коммерческий интерес для интерьера, но уход за растениями будет не продуман. Хотим отдать в руки, где будут заботиться о растениях.

Сейчас у Фонда есть список лиц, с которыми ведутся переговоры о дальнейшей судьбе пальм и фикусов. Прежде всего это физические лица, жители. Параллельно ведутся договоренности об условиях передачи с Группой "Эталон". По словам Марии Шатуновой, новый дом для крупногабаритных жильцов Зимнего сада хотели бы найти до конца сентября. Осенью похолодает, и перевозка для растения станет еще большим стрессом.

Связаться с фондом "Зеленый Петербург", чтобы предложить свои идеи, можно по электронной почте: greenstpeterburg@gmail.com.

Напомним, на месте Ленинградского дворца молодежи построят жилой комплекс премиум-класса. По плану строительство должно завершиться в 2026 году. Многолетние дубы, которые возвышаются над зданием, постараются сохранить.

Фото: ВКонтакте / Деревья Петербурга