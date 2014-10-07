Девелопер, который будет сносить ЛДМ, ищет "заинтересованных лиц" для передачи растений зимнего сада

Некоторые растения хотят забрать горожане, но пока не знают, будет ли такая возможность.

Петербуржцы вновь обеспокоены судьбой зимнего сада Ленинградского дворца молодежи. В группе "Деревья Петербурга" сообщили, что арендаторы постепенно разъезжаются, а последний спектакль у Театра ЛДМ назначен на 3 июля. В связи с этим возник вопрос, будет ли доступ в здание и кто будет ухаживать за растениями.

Напомним, здание Ленинградского дома молодежи будут сносить. На месте построят ЖК премиум-класса Группы Эталон. В январе в пресс-службе застройщика говорили о том, что обязательно позаботятся о растениях. Piter.tv решил поинтересоваться, есть ли уже конкретный список мест и договоренности о передаче. Стоит отметить, что среди горожан немало желающих забрать зеленых к себе. В пресс-службе дали общий ответ, не раскрывая деталей.

Специалисты управляющей компании Группы "Эталон" осуществляют необходимый уход за растениями, регулярно их поливают. Наша компания при реализации проектов всегда внимательно относится к экологическим вопросам, поэтому в настоящее время прорабатываются варианты сохранения и передачи растений зимнего сада заинтересованным лицам и структурам. говорится в сообщении.

Фото: ВКонтакте / Деревья Петербурга