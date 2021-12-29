В Группе "Эталон" рассказали, что будет с зимним садом ЛДМ. Здание будут сносить

В ближайшие месяцы растения отдавать не будут.

Петербуржцы переживают за судьбу растений из зимнего сада в Ленинградском дворце молодежи на Профессора Попова, 47. В конце декабря все сотрудники, которые ухаживали за растениями, были уволены. Информация об этом появилась в группе "Деревья Петербурга" в "ВКонтакте".

Горожане готовы забрать часть зеленых, но для этого нужно договориться с новым собственником — Группой "Эталон". Без ухода они могут погибнуть. Большинство растений являются габаритными и, скорее, подошли бы для какого-нибудь сада. Пользователи с сожалением восприняли новость об уничтожении зеленого пространства и поделились воспоминаниями.

Печально, очень печально. Здесь прошло детство и молодость. Елки, спектакли, дискотеки, бильярд...

Помню я этот сад, была там. Красиво, было это больше 20 лет тому назад, тогда уже были крупные растения. Жаль (

В пресс-службе застройщика Группы "Эталон" Piter.TV сообщили, что за растениями продолжают следить. Их регулярно поливают сотрудники девелопера. Вывозить горшки в компании считают нецелесообразным: растения зимнего сада являются важными элементами оформления холла действующего Театра ЛДМ, который продолжает свою работу.

Наша компания при реализации проектов всегда внимательно относится к экологическим вопросам, поэтому в настоящее время прорабатываются варианты сохранения и передачи растений зимнего сада заинтересованным лицам и структурам. К моменту завершения работы театра ЛДМ планируется решить этот вопрос. пресс-служба Группы "Эталон".

Напомним, здание Ленинградского дома молодежи будут сносить. На месте построят ЖК премиум-класса. Земля передана застройщику. Завершение строительства ожидается в 2026 году. Некоторые жители против сноса, а также против вырубки вековых дубов у входа.

Фото: ВКонтакте / Деревья Петербурга / Елена Стрельцова, Елена Мельникова