Стало известно, что Кубинскую пальму спилят в Ботаническом саду

Работники Ботанического сада подчеркивают, что пальма практически достигла своего предельного размера в условиях оранжереи.

В скором времени в Ботаническом саду спилят Кубинскую пальму. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказали сотрудники сада, дерево стало быстро расти, поэтому с ним придется расстаться. По этой же причине несколько лет назад пришлось спилить кариоту жгучую, которая пробила купол Большой пальмовой оранжереи. Недавно также спилили пальму, которую посадили еще 1937 году.

Работники Ботанического сада подчеркивают, что пальма практически достигла своего предельного размера в условиях оранжереи. В скором времени, к сожалению, с ней тоже придется расстаться.

Ранее мы писали, что в Ботаническом саду зацвела королевская стрелиция.

Фото: Вконтакте / Ботанический сад БИН РАН / Ольга Кирсанова