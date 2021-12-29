В Ботаническом саду зацвела королевская стрелиция

Название этому растению дано в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III.

В Ботаническом саду Петербурга зацвела королевская стрелиция. Полюбоваться "цветком райской птицы" можно на Субтропическом оранжерейном маршруте, сообщает пресс-служба сада.

Название этому растению дано в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III. Она была патронессой Королевских ботанических садов Кью в Европе, в коллекции которых впервые появились стрелиции.

В естественной среде "цветок райской птицы" можно встретить вдоль восточного побережья ЮАР. Стрелиции растут в зарослях прибрежных кустарников и среди невысокой растительности. Эти цветы любят солнце, однако иногда растут в полутени на границах лесов.

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Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН