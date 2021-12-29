На Финском заливе заметили зимующих больших бакланов

Большие бакланы являются редкими птицами в нашем регионе.

В Ленобласти на побережье Финского залива заметили больших бакланов, которые остались в регионе на зиму. Фотографии опубликовала в группе "Птицы СПб и России" петербурженка Ирина Калашникова.

Большие бакланы являются редкими птицами в нашем регионе. По размеру они превосходят серебристую чайку, питаются рыбой.

Автор публикации отметила, что бакланы прекрасно уживаются и с лебедями, которые также зимуют на Финском заливе. Ранее стало известно, что более 120 лебедей впервые не захотели улетать на зимовку из Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Ирина Калашникова)