Более 120 лебедей впервые не захотели улетать на зимовку в Ленобласти

В их компании были 4 кулика, которые внесены в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

Стало известно, что лебеди-шиупны в этом году не стали улетать на зимовку в Ленинградской области. Об этом рассказал биолог Павел глазков в паблике "Каждой твари по паре" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Глазкова, в районе Соснового Бора на Финском заливе он увидел более 120 лебедей. В их компании были 4 кулика, которые внесены в Красные книги Петербурга и Ленинградской области.

Добавим, что биолог отправился вместе с орнитологами в тот район, чтобы провести зимний учёт водоплавающих и околоводных птиц. Глазков подчеркнул, что "подобное большое скопление зимующих лебедей в нашем регионе обнаружено впервые".

Ранее лебеди продемонстировали фотографу свою грацию на Вуоксе. Птицы показали невероятную пластичность.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков