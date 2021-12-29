Лебеди продемонстировали фотографу свою грацию на Вуоксе

Птицы показали невероятную пластичность.

Фотограф Антон Кубышкин сделал фотографии грациозных лебедей. Он застал стаю на реке Вуоксе в Приозерске. Кадры были опубликованы 8 января в группе "Птицы СПб и России".

Кубышкин отметил, что лебеди-кликуны занесены в Красную книгу Ленинградской области. В отличие от шипуна они держат шею прямо, а не сгибают в форме буквы "S".

Несколько комментаторов вспомнили о балете "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Ранее в Приозерском районе заметили семейство яков.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин