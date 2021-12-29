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Лебеди продемонстировали фотографу свою грацию на Вуоксе
Сегодня, 21:35
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Лебеди продемонстировали фотографу свою грацию на Вуоксе

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Птицы показали невероятную пластичность.

Фотограф Антон Кубышкин сделал фотографии грациозных лебедей. Он застал стаю на реке Вуоксе в Приозерске. Кадры были опубликованы 8 января в группе "Птицы СПб и России". 

Кубышкин отметил, что лебеди-кликуны занесены в Красную книгу Ленинградской области. В отличие от шипуна они держат шею прямо, а не сгибают в форме буквы "S". 

Несколько комментаторов вспомнили о балете "Лебединое озеро" Петра Чайковского. 

Ранее в Приозерском районе заметили семейство яков. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин

Теги: лебеди, птицы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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