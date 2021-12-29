Видео: в Приозерском районе заметили семейство яков

По одной из версий, животные сбежали с фермы в 2010-х годах.

В поселке Громово Приозерского района Ленобласти встретили семейство яков. Как сообщили в комментариях "Грибы и Грибники СПб", их периодически можно встретить на территории района. Животные спокойно отреагировали на машину: посмотрели в ее сторону, а затем продолжили свой путь по лесу.

Завезены [прим. яки] были для частного хозяйства, но пробили загон и ушли в свободную жизнь. Уже лет 8-9, если не больше. рассказала Юлия Соловьева.

По словам женщины, ранее яки жили в поселке Соловьево.

Как выяснилось, животных видели и другие пользовали. Главу семейства видели накануне в этом же поселке.

Ранее биолог Павел Глазков показал, в каких гнездах отдыхают кабаны.

Видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Оля Тестоедова

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Лада Полякова