Видео: в Приозерском районе заметили семейство яков

В поселке Громово Приозерского района Ленобласти встретили семейство яков. Как сообщили в комментариях "Грибы и Грибники СПб", их периодически можно встретить на территории района. Животные спокойно отреагировали на машину: посмотрели в ее сторону, а затем продолжили свой путь по лесу.
Завезены [прим. яки] были для частного хозяйства, но пробили загон и ушли в свободную жизнь. Уже лет 8-9, если не больше.
рассказала Юлия Соловьева.
По словам женщины, ранее яки жили в поселке Соловьево.
Как выяснилось, животных видели и другие пользовали. Главу семейства видели накануне в этом же поселке.
Ранее биолог Павел Глазков показал, в каких гнездах отдыхают кабаны.
Видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Оля Тестоедова
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Лада Полякова
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