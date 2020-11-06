Умер сатирик Михаил Жванецкий

Легендарному артисту было 86 лет.

Умер сатирик и писатель Михаил Михайлович Жванецкий. Об этом сообщает РБК.

Легендарному артисту было 86 лет. О его кончине также сообщила Алла Пугачёва. Она назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.

Видео: YouTube / Одесский Юмор