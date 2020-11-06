Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер сатирик и писатель Михаил Михайлович Жванецкий. Об этом сообщает РБК.
Легендарному артисту было 86 лет. О его кончине также сообщила Алла Пугачёва. Она назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.
Видео: YouTube / Одесский Юмор
Легендарному артисту было 86 лет.
Умер сатирик и писатель Михаил Михайлович Жванецкий. Об этом сообщает РБК.
Легендарному артисту было 86 лет. О его кончине также сообщила Алла Пугачёва. Она назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.
Видео: YouTube / Одесский Юмор
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