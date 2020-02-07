В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Татарстане в авиакатастрофе погиб депутат Айрат Хайруллин. Об этом сообщает РИА новости.
Известно, что при падении частного вертолета выжили только двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.
По данным ведомств, вертолет направлялся в Матюшино Лаишевского района. МЧС определяет место падения в шести километрах к юго-востоку от Лаишево.
Подробности авиакатастрофы выясняются.
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