Место падения обнаружено в шести километрах к юго-востоку от Лаишево.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Татарстане в авиакатастрофе погиб депутат Айрат Хайруллин. Об этом сообщает РИА новости.

Известно, что при падении частного вертолета выжили только двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.

По данным ведомств, вертолет направлялся в Матюшино Лаишевского района. МЧС определяет место падения в шести километрах к юго-востоку от Лаишево.

Подробности авиакатастрофы выясняются.

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