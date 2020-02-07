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В Татарстане в авиакатастрофе погиб депутат Айрат Хайруллин

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Место падения обнаружено в шести километрах к юго-востоку от Лаишево.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Татарстане в авиакатастрофе погиб депутат Айрат Хайруллин. Об этом сообщает РИА новости. 

Известно, что при падении частного вертолета выжили только двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.

По данным ведомств, вертолет направлялся в Матюшино Лаишевского района. МЧС определяет место падения в шести километрах к юго-востоку от Лаишево.

Подробности авиакатастрофы выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что у берегов Эстонии затонуло российское рыболовное судно.

 

Теги: айрат хайруллин, новости россии, происшествия, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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