Семь членов экипажа удалось спасти.

В пятницу, 7 февраля, стало известно, что у берегов Эстонии затонуло российское рыболовное судно. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

В департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что судно потерпело крушение из-за того, что на корабле вышло из строя рулевое управление.

Известно, что семь членов экипажа удалось спасти. Отмечается, что в спасательных работах участвовали специалисты из Эстонии и Финляндии.

О пострадавших пока никакой информации нет.

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Фото:pixabay